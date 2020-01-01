В Японии сняли на видео полет НЛО
Очевидцы сняли на видео появление круглого неопознанного летающего объекта белого цвета в небе на севере Японии.
В небе над Японией очевидцы сняли на видео круглый неопознанный летающий объект белого цвета. Видео опубликовано в соцсетях.
Белый объект видели в небе над северной Японией. В социальных сетях версии причины появления НЛО варьируются от борьбы с коронавирусом до действий Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Япония разрабатывает инструкции для пилотов на случай встречи с НЛО.
Также Корреспондент писал, что военные США раскрыли данные о встречах с НЛО.
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