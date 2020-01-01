В Японии сняли на видео полет НЛО

Очевидцы сняли на видео появление круглого неопознанного летающего объекта белого цвета в небе на севере Японии.

В небе над Японией очевидцы сняли на видео круглый неопознанный летающий объект белого цвета. Видео опубликовано в соцсетях.

Белый объект видели в небе над северной Японией. В социальных сетях версии причины появления НЛО варьируются от борьбы с коронавирусом до действий Северной Кореи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet