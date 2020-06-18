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В ВОЗ надеются на сотни миллионов доз вакцин от COVID уже в 2020 году

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При этом до конца 2021 года может быть произведено до 2 млрд трех различных вакцин он коронавируса, считают в организации.
ВОЗ ожидает миллионы доз вакцин от коронавируса в 2020 году
ВОЗ ожидает миллионы доз вакцин от коронавируса в 2020 году

Всемирная организация здравоохранения надеется, что до конца 2020 года будут произведены сотни миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Интерфакс-Украина в четверг, 18 июня.

"Я надеюсь на это, я настроена оптимистично. Но разработка вакцины является сложным процессом, в ходе которого возникают неопределенности", - сказала Сваминатан.

По ее словам, цель изготовить в этом году несколько сотен миллионов доз вакцины оптимистична. Она объяснила это тем, что есть много вакцин и платформ по их разработке, и поэтому если первая или вторая вакцины окажутся неудачными, то не стоит сдаваться.

Также есть надежда на производство до 2 млрд доз трех различных вакцин против коронавируса до конца 2021 года, говорит Сваминатан, но подчеркивает, что реализация такого плана под вопросом.

Представительница ВОЗ отметила, что организация составляет план, который поможет решить, кто получит первые дозы вакцины после того, как ее одобрят эксперты.

Предполагается, что приоритет отдадут работникам, находящимся на передовой линии борьбы с пандемией COVID-19, тем, кто находится в уязвимом положении из-за возраста или заболеваний, а также работникам учреждений с высоким риском передачи инфекции (тюрьмы и дома престарелых).

Напомним, что ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

Также сообщалось, что ВОЗ отказалась от тестирования гидроксихлорохина. Эксперименты и исследования с антималярийным препаратом остановили из-за его неэффективности.

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Теги: вакцина, ВОЗ, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СумноЗаУкраїну    18.06.2020, 18:54
Оценка:  -22
СумноЗаУкраїну
До конца этого года от этой заразы умрут ещё сотни тысяч человек.
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