На границе Греции километровые очереди туристов

После ослабления карантинных ограничений в Европе люди массово отправляются на отдых, образовывая огромные очереди на границах.

На греческо-болгарской границе образовались километровые очереди из-за большого наплыва туристов, желающих попасть в Грецию. Об этом сообщают местные СМИ.

На пунктах пропуска в направлении Греции вчера возникли километровые очереди из-за большого количества желающих приехать на отдых. В основном это граждане Болгарии, Румынии и Сербии.

На КПП Кулата очередь из легковых автомобилей достигала 10 километров, а очередь грузовиков достигала 15 километров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet