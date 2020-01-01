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На границе Греции километровые очереди туристов

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После ослабления карантинных ограничений в Европе люди массово отправляются на отдых, образовывая огромные очереди на границах.

На греческо-болгарской границе образовались километровые очереди из-за большого наплыва туристов, желающих попасть в Грецию. Об этом сообщают местные СМИ.

На пунктах пропуска в направлении Греции вчера возникли километровые очереди из-за большого количества желающих приехать на отдых. В основном это граждане Болгарии, Румынии и Сербии.

На КПП Кулата очередь из легковых автомобилей достигала 10 километров, а очередь грузовиков достигала 15 километров.

 

 
 

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Теги: Европа, туризм, граница, видео, очередь
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Источник: korrespondent.net

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