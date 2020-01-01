В Беларуси выдвинули обвинения претенденту на пост президента

Виктор Бабарико якобы предпринимал попытки воздействия на свидетелей и пытался скрыть улики преступления.

Власти Беларуси задержали экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Виктора Бабарико за противоправную деятельность. Об этом сказал в эфире телеканала Беларусь-1 глава Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель, сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", – сказал он.

По словам Тертеля, около 20 человек уже задержаны по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами.

"Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико – организатора преступной схемы", – отметил чиновник.

В Центризбиркоме Беларуси заявили, что могут рассмотреть вопрос о регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико, несмотря на его задержание по уголовному делу.

"Он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. При этом в Центризбирком должны поступить подписанные им документы на регистрацию – заявление, декларация о доходах и имуществе, анкета. Также должна быть представлена заверенная доверенность на подачу документов", – отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Ранее в четверг стало известно, что Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что его задержали для допроса.

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