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С июля Турция будет принимать украинских туристов без тестов и изоляции

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В Турции заявляют, что ряд авиакомпаний уже выразили готовность осуществлять регулярные рейсы для туристов из Украины.
Турция с 1 июля готова принимать украинцев без самоизоляции и тестирования
Турция с 1 июля готова принимать украинцев без самоизоляции и тестирования

Турция с 1 июля не будет требовать от украинских туристов проходить самоизоляцию и сдавать тесты на коронавирус, а будет принимать их с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба  Мининфраструктуры в четверг, 18 июня.

К такому выводу пришли на встрече министра Владислава Криклия с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

По словам министра, ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Напомним, что ранее Турция сняла значительную часть карантинных мер. Лицам младше 18 лет разрешили выходить на улицу, а с 1 июля должны были начать работу кинотеатры, театры и выставочные залы.

Тем не менее позже Турция вернулась к масочному режиму. В стране фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом после ослабления карантинных ограничений.

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Теги: Украина, туризм, Турция, туристы, украинцы, карантин, турист, тестирование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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