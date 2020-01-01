США не будут разрабатывать ядерное гиперзвуковое оружие

Пентагон намерены сосредоточиться на разработке более передовых технологий в сфере неядерных вооружений.

США не планируют создавать гиперзвуковое оружие, оснащенное ядерными боеголовками. Об этом заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт в четверг, 18 июня.

"Наши противники создают системы, которые задуманы таким образом, что они могут быть одновременно как ядерными, так и неядерными", - сказал Уайт на видеосеминаре, организованном изданием Defense One.

"Мы рассматриваем создание только неядерных систем, мы рассматриваем это как тактическое оружие, и мы пытаемся добиться более передовых технологий в сфере неядерных вооружений", - добавил Уайт.

Ранее Трамп заявил, что США создают самую быструю ракету в мире. Гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км со скоростью в 17 раз больше, чем все ныне существующие.

Также сообщалось, что армия США начала получать оружие нового поколения. Компания Sig Sauer начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии для тестирования и оценки.

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