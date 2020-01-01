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США не будут разрабатывать ядерное гиперзвуковое оружие

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Пентагон намерены сосредоточиться на разработке более передовых технологий в сфере неядерных вооружений.
США намерены создавать только неядерное гиперзвуковое оружие
США намерены создавать только неядерное гиперзвуковое оружие
АР (архивное фото)

США не планируют создавать гиперзвуковое оружие, оснащенное ядерными боеголовками. Об этом заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт в четверг, 18 июня.

"Наши противники создают системы, которые задуманы таким образом, что они могут быть одновременно как ядерными, так и неядерными", - сказал Уайт на видеосеминаре, организованном изданием Defense One.

"Мы рассматриваем создание только неядерных систем, мы рассматриваем это как тактическое оружие, и мы пытаемся добиться более передовых технологий в сфере неядерных вооружений", - добавил Уайт.

Ранее Трамп заявил, что США создают самую быструю ракету в мире. Гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км со скоростью в 17 раз больше, чем все ныне существующие.

Также сообщалось, что армия США начала получать оружие нового поколения. Компания Sig Sauer начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии для тестирования и оценки.

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Теги: США, Пентагон, оружие, ядерное оружие
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Источник: korrespondent.net

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