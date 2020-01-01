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КНДР начала ввод войск в демилитаризованную зону

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На постах, расположенных на ранее демилитаризованной территории возле границы с Южной Кореей, заметили северокорейских военных.
Северная Корея начала вводить войска в демилитаризованную зону
Северная Корея начала вводить войска в демилитаризованную зону

Войска Северной Кореи начали занимать позиции в демилитаризованной зону на границе с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Yonhap в четверг, 18 июня.

На ранее пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных. Как отмечает издание, у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году.

Около сотни северокорейских военных были замечены в приграничном городе Кэсон после того, как там взорвали узел связи.

Напомним, 16 июня, Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

А уже 17 июня генштаб КНДР объявил о планах разместить в демилитаризованной зоне военных и восстановить свернутые ранее посты охраны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, граница, военные, войска, КНДР, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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