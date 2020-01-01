Он - идиот. Мемуары бывшего советника Трампа

Еще не опубликованная книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона серьезно огорчила Белый дом и наделала шума во всем мире.

Джон Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Воспоминаний об этом периоде ему хватило на 592 страницы мемуаров. Книга под названием Комната, где все это произошло еще не вышла, но уже наделала много шума.

Минюст США и Белый Дом пытаются сделать все, чтобы она не была опубликована. На Болтона и издательство уже даже подали в суд.

Но уже сразу три американских СМИ - New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии скандальных мемуаров и опубликовали цитаты из них. Они впечатляют.

Трамп и Китай

Согласно отрывку, опубликованному The Wall Street Journal, Трамп в разговоре с президентом Си заявил, что тот должен продолжить строительство лагерей для интернированных уйгуров. По словам президента США, он считает, что это “правильное решение”.

А в ходе встречи G20 в июне 2019 года, Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

"Совершенно неожиданно, он начал разговаривать о предстоящих выборах в США, отметив, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросил Си помочь ему выиграть, - утверждает Болтон в своей книге. - Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, который может иметь на результат выборов увеличении закупок соевых бобов и пшеницы Китаем".

Знания Трампа

Болтон утверждает, что Трамп спрашивал у него принадлежит ли Финляндия России. Также президент США якобы не знал, что Великобритания - это ядерная держава.

Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абе Трамп неожиданно заговорил о Перл Харбор.

Отношения с КНДР

Перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под санкции США. Уже после встречи с северокорейским лидером он поручил госсекретарю США во время визита в Пхеньян лично вручить Киму копию диска Rocket Man Элтона Джона, подписанную певцом.

Вспоминая о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном, бывший советник вспоминает, что прямо во время разговора двух лидеров госсекретарь Помпео передал ему короткую записку. "Вот идиот", - якобы написал чиновник, который считается наиболее близким к Трампу.

Украина

Болтон вспоминает встречу в Овальном кабинете, в ходе которой Трамп сказал, что хотел, чтобы Джулиани встретился с Владимиром Зеленским с целью “обсудить расследование его страной действий Хиллари Клинтон по оказанию влияния на кампанию 2016 года или что-то связанное с Хантером Байденом и выборы 2020 года или, может быть, оба эти события”.