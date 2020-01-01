В Молдове больше нельзя получить гражданство за инвестиции

Закон, позволявший такое, был аннулирован парламентом. Это было одним из восьми условий, выдвинутых ЕС для предоставления Молдове нового транша.

В Молдове аннулирован закон о гражданстве в обмен на инвестиции bosco-conference.com

В Молдове парламент аннулировал закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. Соответствующее решение поддержали 80 из 92 депутатов, присутствовавших на заседании в четверг, 18 июня.

В данный момент закон не действует, так как на него был наложен мораторий в августе 2019 года, а в декабре мораторий был продлен до 1 сентября 2020 года. При этом заявки, которые были поданы до наложения моратория, будут рассмотрены.

"При предоставлении гражданства по этой программе, все имена людей, получивших гражданство Молдовы, будут обнародованы в Указе президента, на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством", - заявили в парламенте.

Ранее документы на предоставление гражданства по программе подали 97 человек. Среди них - граждане Австралии, Индии, Канады, Китая, Великобритании, Сирии, Южной Африки, России, Бангладеш, США, Ливана, Турции, Йемена, Египта, Вьетнама и Иордании. Пока только восемь человек получили гражданство Молдовы по этой программе. На рассмотрении находится 25 заявок на получение гражданства иностранными гражданами и членами их семей.

Кроме того, аннулирование закона о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции является одним из восьми условий, выдвинутых Европейским союзом для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.

Напомним, что ранее Молдова запустила международные поезда и автобусы. Для въезжающих в страну по решению комиссии отменено обязательное прохождение двухнедельного карантина.

Также сообщалось, что Молдова открыла границы с Украиной. Молдавские пограничники возобновили работу автомобильных пунктов пропуска Крива (с украинской стороны - Мамалыга), Мирное (с украинской стороны - Табаки) и Бричень (с украинской стороны - Россошаны).

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