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Бывшего канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

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Полиция остановила Бирляйн ночью, когда она возвращалась со встречи с друзьями. В ее крови обнаружили недопустимый уровень содержания алкоголя.
Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн
Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн
Bild

Бывший канцлер Австрии 70-летняя Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, Бирляйн отдыхала вместе с друзьями в ресторане в центре Вены в среду вечером, где и употребляла алкоголь, а после ужина она села в машину и отправилась домой.

Около полуночи ее остановила полиция и проверила на трезвость. Алкотестер показал почти 0,9 промилле алкоголя в ее крови. Сотрудники правоохранительных органов изъяли водительские права экс-канцлера.

Политик признала вину и принесла извинения за свое поведение, отмечает издание.

“Мое поведение не соответствует не только моим собственным высоким требованиям, но и тому, какой пример лицо такого статуса должно подавать окружающим. Мне очень жаль”, - сказала она.

Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии в 2019 году, став первой в истории женщиной на этом посту. До этого она возглавляла Конституционный суд страны, также являясь первой женщиной на этой должности.

Ранее актер Михаил Ефремов в Москве совершил лобовое столкновение с фургоном на встречной полосе движения у здания МИД России. В крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. 

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Теги: алкоголь, Австрия, полиция, права
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Источник: korrespondent.net

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