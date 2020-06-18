В США умер сын Никиты Хрущева

С начала 1990-х годов Сергей Хрущев проживал в США, он был доктором технических наук, профессором.

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает газета Известия со ссылкой на его близкого друга Марка Гаррисона.

"Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас - это трагическая ситуация", - сказал Гаррисон.

Обстоятельства смерти ученого неизвестны.

Сергей Хрущев - сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей. В 1991 году он был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство.

Напомним, звезда кей-поп-музыки, южнокорейский певец Йохан (настоящее имя Ким Чжон Хван) ушел из жизни. Ему было 28 лет. Семья артиста утаила обстоятельства и причину смерти. Странность также заключается в том, что в стране за последний год это пятая смерть знаменитостей.

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