Родители убили ребенка при помощи воды

В полиции супружескую пару подозревают в жестоком обращении еще с пятью их детьми. Всего в семье было девять детей.

В США, Колорадо полиция арестовала супругов, которые на протяжении длительного времени заставляли своего ребенка пить воду в больших количествах, что повлекло его смерть. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила местное издание Gazette.

Сообщается, что отец и мачеха 11-летнего мальчика заставляли его пить около двух литров воды в день, считая, что у того урологическое заболевание.

"За день до смерти ребенка заставили выпить три литра воды. У него началась рвота, боли в ногах. Затем ребенок впал в состояние сонливости и перестал разговаривать. Утром отец его нашел в крови и с пеной у рта", - пишет издание.

Согласно медицинскому заключению, смерть была вызвана гипергидратацией - состоянием, при котором избыток воды в организме приводит к отеку легких и мозга. Кроме того, на лбу и левой брови ребенка была кровь, а по всему телу синяки.

На данный момент родителей обвиняют в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть.

Ранее житель американского города Талса в штате Оклахома Дастин Ли Деннис поехал с детьми в магазин. Вернувшись, он отправился домой спать, оставив детей в пикапе. Через несколько часов мужчина обнаружил сына и дочь на полу в авто. Приехавшие медики помочь детям ничем не смогли.

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