В сети появились фотографии украденной картины Ван Гога

Детективы предполагают, что вор предоставив фото картины, пытается таким образом договорится с властями о более мягком приговоре.

В сети появились фотографии украденной в марте 2020 года картины Винсента Ван Гога Spring Garden, которые могут свидетельствовать о том, что полотно не уничтожено. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил в своем Twitter нидерландский детектив, занимающийся расследованием преступлений в сфере искусства, Артур Брэнд.

"Срочно: доказательство, что картина Ван Гога, недавно украденная в Ларене, жива. Выдающаяся картина, циркулирующая в мафиозных кругах", - написал детектив в Twitter, приложив две фотографии.

BBC: Stolen Van Gogh: Art detective 'receives photos' of stolen work Spring Gardenhttps://t.co/t4Bk1bJz5m — Arthur Brand (@brand_arthur) June 18, 2020

По словам детектива, его теория, что похититель подражал Октаву Дарему, укравшему в 2002 году две картины Ван Гога, Вид на море в Схевенингене и Выход из протестантской церкви в Нюэнене, теперь кажется еще более вероятной. На одной из фотографий его книга лежит рядом с картиной.

Как уточнил специализирующийся на искусстве портал Artnet, на одном из снимков, которые выложили в сеть, видна картина, слева от нее лежит экземпляр газеты New York Times за 30 мая, а справа - биография на голландском языке Октава Дарема Meesterdief (Вор-мастер) 2018 года.

"Это хорошая новость. Иногда преступники начинают нервничать, когда не могут сразу же продать работу или думают, что полиция у них на хвосте, и они уничтожают ее", - считает детектив.

При этом сам Октав Дарем не является подозреваемым в данном деле, так как в момент кражи он находился в больнице.

Ранее сообщалось, что картину Spring Garden художника Винсента ван Гога похитили из музея Singer Ларен, находящегося возле Амстердама.

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