В Канаде осквернили памятник бывшему премьеру страны Трюдо-старшему

В Канаде неоднократно осквернялись памятники первому премьер-министру страны сэру Джону Макдональду, который, по мнению антирасистов, является "архитектором геноцида коренного населения Канады".

Неизвестные в парке города Вон, входящего в агломерацию Большой Торонто, осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, который занимал пост в 1968-1979 и в 1980-1984 годах. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал CBC.

Сообщается, что в четверг днем неизвестные замазали лицо и головы скульптуры черной краской.

Памятник был установлен в честь отца нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Полиция ведет розыск вандалов.

Ранее Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал протестующих, которые устроили массовые акции из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Политик прибыл на митинг против полицейского произвола в Оттаве в окружении телохранителей и опустился на колени перед собравшимися в знак солидарности с ними. Многие присутствующие оценили этот жест, но некоторые граждане сочли его бессмысленным.

Также американское научно-популярное издание Popular Mechanics опубликовало материал, где говорится как правильно валить памятники расистам.

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