На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на дачном участке

В Сахалинской области в этом месяце уже второй случай нападения медведя на человека. Полторы недели назад хищник убил геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина.

В Холмском районе на юге Сахалина, РФ, медведь загрыз пенсионерку на глазах у людей, которые находились неподалеку. В результате женщина умерла от полученных травм. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС.

Сообщается, что медведь ворвался на территорию СНТ Железнодорожник, набросился на пожилую женщину на ее даче и попытался утащить ее в лес. На крики выбежали соседи, пытаясь спасти женщину.

Но хищник принялся бросаться на людей, после чего уволок жертву в лес. На место происшествия выехали правоохранители и лесники.

Из соседей-дачников никто не пострадал.

Ранее медведь набросился на дрессировщика посреди выступления. Инцидент произошел в российском городе Олонец и попал на видео.

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