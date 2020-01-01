Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на дачном участке

Комментариев: 0
В Сахалинской области в этом месяце уже второй случай нападения медведя на человека. Полторы недели назад хищник убил геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина.
На юге Сахалина произошло нападение медведя на человека
На юге Сахалина произошло нападение медведя на человека

В Холмском районе на юге Сахалина, РФ, медведь загрыз пенсионерку на глазах у людей, которые находились неподалеку. В результате женщина умерла от полученных травм. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС

Сообщается, что медведь ворвался на территорию СНТ Железнодорожник, набросился на пожилую женщину на ее даче и попытался утащить ее в лес. На крики выбежали соседи, пытаясь спасти женщину.

Но хищник принялся бросаться на людей, после чего уволок жертву в лес. На место происшествия выехали правоохранители и лесники.

Из соседей-дачников никто не пострадал.

Ранее медведь набросился на дрессировщика посреди выступления. Инцидент произошел в российском городе Олонец и попал на видео.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, смерть, животное, нападение, медведь, Сахалин, пенсионерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь