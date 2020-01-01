Перуанец должен заплатить за лечение от COVID-19 130 тысяч долларов
Частная клиника в Перу выставила пациенту, которому помогла избавиться от коронавируса, счет на более чем 130 тысяч долларов. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщило радио RPP.
По данным местных СМИ, мужчина был вынужден обратиться в ближайшую клинику из-за того, что все государственные больницы были переполнены, и в помощи ему было отказано. Родственники пациента надеялись, что на лечение уйдет до двух недель. Однако уже в больнице ему стало хуже, и мужчину перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел более 50 дней.
"Мы благодарны за внимание к моему брату со стороны медиков, но, к сожалению, сейчас мы столкнулись с тяжелой реальностью - долгом. Моему брату выставили счет в 465 177 солей (более 132 тысяч долларов)", - сообщила сестра пациента Надия Вильчес.
Сообщается, что система здравоохранения Перу испытывает большую нагрузку. Особенно ощущается нехватка в кислороде.
Ранее польская авиакомпания LOT эвакуировала из Перу 40 граждан Украины.
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