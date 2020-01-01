В Новой Зеландии неизвестный расстрелял полицейских

В результате случившегося два офицера получили тяжелые огнестрельные ранения, также пострадал случайный свидетель, который был сбит автомобилем.

Неизвестный мужчина открыл в пятницу огонь по офицерам полиции twitter.com@YasirQadhi

Неизвестный открыл огонь по офицерам полиции, регулировавшим дорожное движение в городе Окленд в Новой Зеландии. Об этом, в пятницу, 19 июня, сообщает газета The New Zealand Herald .

"По данным полиции, неизвестный произвел серию выстрелов. В ходе инцидента два офицера получили тяжелые огнестрельные ранения, а случайный свидетель был сбит автомобилем, также получив травмы", - отмечается в заявлении.

Газета уточняет, что один из пострадавших полицейских позднее умер в больнице. Состояние второго врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. Районы вокруг места происшествия оцеплены полицией, школы и детские сады закрыты. В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

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