Турецкие СМИ поженили Зеленского и Брежневу

Ошибка была допущена в материале о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

Турецкое издание Hurriyet по ошибке "женило" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой, а также приписало паре двоих детей. Об этом, в пятницу, 19 июня, сообщает РИА Новости.

В статье о заражении коронавирусом первой леди Украины Елены Зеленской, издание опубликовало постер из фильма Восемь лучших свиданий, на котором украинский лидер изображен с Верой Брежневой, сыгравшей его супругу.

Статья была размещена на официальном сайте издания 17 июня. Затем на сайте издания ошибка была исправлена.

Нurriyet - одна из крупнейшая турецких газет.

Ранее у Елены Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.

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