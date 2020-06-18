Трамп может снять гриф секретности с материалов об НЛО

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп в приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему, пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов об НЛО и так называемом "розуэлльском инциденте". Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает The New York Times.

Сын республиканца спросил его, готов ли он рассекретить материалы о НЛО и "розуэлльском инциденте". На что Трамп старший ответил, что "должен подумать над этим".

"Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно", - добавил Трамп.

Так называемый Розуэлльский инцидент произошел четвертого июля 1947 года. На ранчо близ Розуэлла, Нью-Мексико, разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США Могул. Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий. Тогда многие посчитали, что в Розуэлле потерпел крушение НЛО.

Ранее в небе над Японией очевидцы сняли на видео круглый неопознанный летающий объект белого цвета. Видео опубликовано в соцсетях.

Также Корреспондент писал, что военные США раскрыли данные о встречах с НЛО.

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