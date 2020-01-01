В Финском заливе появились дельфины

Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил. Потом животных заметили взрослые, после чего о необычном явлении рассказали в соцсетях.

В водах Финского залива не видели дельфинов 85 лет

В Финском заливе примерно в 65 километрах от Петербурга заметили группу из шести дельфинов. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

По словам зоологов, дельфины уже несколько дней находятся в водах залива.

“Оказывается, 14 июня этого года группу из шести животных видели с пляжа поселка Приветненское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург”, – говорится в сообщении зоозащитников.

Предположительно эту же группу дельфинов несколько дней назад сфотографировали около финской Ловиссы.

Зоологи отметили, что дельфинов в Финском заливе не видели с 1935 года.

“Именно 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино тогдашней Куоккала”, - сообщили зоологи.

Ранее возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакей - были замечены несколько дельфинов в воде у берега.

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