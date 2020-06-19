США вышли в лидеры по распространению коронавируса

Двумя днями ранее по темпам суточного прироста заболеваемости впереди находилась Бразилия.

Коронавирусную болезнь за минувшие сутки выявили у 140 528 человек в мире korrespondent.net

США, Бразилия, РФ, Индия и Великобритания опережают остальные страны по общему числу выявленных заболевших. Такие данные в пятницу, 19 июня, опубликовала платформа Worldometers.

Коронавирусную болезнь за минувшие сутки выявили у 140 528 человек в мире по сравнению с 141 872 за предыдущие сутки.

При этом число умерших от коронавируса за сутки снизилось с 5264 до 5123, выздоровевших – с 108 580 до 96 843. Всего за время пандемии в мире выявлено 8 570 384 заразившихся.

Из них 455 575 человек умерли, 4 509 468 - выздоровели. США вновь вышли на первое место по общему числу заболевших и по суточной динамике.

Здесь за минувшие сутки выявлено 27 924 новых пациентов с коронавирусом, их общее число достигло 2 263 651. За сутки умерло 747 человек, всего за период пандемии – 120 688. Выздоровели за сутки 10 942, всего - 930 994.

Бразилия идет на втором месте с суточным приростом 23 050 случаев, до 983 359. За минувшие сутки число умерших возросло на 1204, до 47 869, число выздоровевших достигло 503 507.

В России суточный прирост на 7790, до 561 091 случаев, число умерших возросло на 182, до 7660, выздоровевших – на 9621, до 313 963.

В Индии суточный прирост на уровне 13 827, до 381 091, числа умерших – на 342, до 12 604, выздоровевших – на 10 744, до 205 182. В Великобритании количество заразившихся коронавирусом выросло за минувшие сутки на 1218, до 300 469, количество умерших – на 135, до 42 288, информация о выздоровевших отсутствует.