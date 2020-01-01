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Экономика США выходит из карантина

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Администрация США пошла на ослабление карантина, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом.
Промпредприятия возобновили работу во всех 50 штатах
Промпредприятия возобновили работу во всех 50 штатах
qbf.news
 
Возобновление работы предприятий началось во всех 50 штатах США в соответствии с планами, приостановленными ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 18 июня, заявил вице-президент США Майкл Пенс.
 
 
"Каждый штат нашей страны снова открылся. И три четверти малых и средних предприятий теперь возобновят свою работу", - сказал он, выступая на заводе по производству металлоконструкций в штате Мичиган.
 
По словам Пенса, власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса. "Каждый божий день приближает нас к тому моменту, когда коронавирус станет достоянием прошлого", - заявил он.
 
Как сообщалось, по итогам минувших суток США вновь вышли в лидеры по распространению коронавируса. Здесь по состоянию на 19 июня выявлено 27 924 новых пациентов с коронавирусом, их общее число достигло 2 263 651.
 

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Теги: США, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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