Экономика США выходит из карантина

Администрация США пошла на ослабление карантина, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом.

Возобновление работы предприятий началось во всех 50 штатах США в соответствии с планами, приостановленными ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 18 июня, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Каждый штат нашей страны снова открылся. И три четверти малых и средних предприятий теперь возобновят свою работу", - сказал он, выступая на заводе по производству металлоконструкций в штате Мичиган.

По словам Пенса, власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса. "Каждый божий день приближает нас к тому моменту, когда коронавирус станет достоянием прошлого", - заявил он.

Как сообщалось, по итогам минувших суток США вновь вышли в лидеры по распространению коронавируса . Здесь по состоянию на 19 июня выявлено 27 924 новых пациентов с коронавирусом, их общее число достигло 2 263 651.

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