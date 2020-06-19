МВФ проверит, как Украина выполняет его требования
Выделение новой порции денег со стороны кредитора будет возможно только при выполнении официальным Киевом взятых обязательств.
Международный валютный фонд планирует проконтролировать выполнение властями Украины обязательств, которые они взяли на себя в обмен на получение кредитной программы на $5 млрд. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил спикер ИВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.
По его словам, только после этого будет принято решение о выделении следующего кредитного транша. Райс отметил, что сейчас очень сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы.
"Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", –сказал он. Представитель МВФ напомнил, что условия, которые должны выполнить власти Украины для получения новой порции денег, есть в опубликованных документах.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину с проверкой ожидается в июле-августе.
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