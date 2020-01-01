В Европе местами ужесточают карантин

Принимаемые меры по ужесточению ограничений пока не выходят за рамки отдельных регионов в странах ЕС.

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса привело к ужесточению карантинных мер в ряде европейских стран. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Euractiv.

В немецком округе Гютерсло (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) власти закрыли школы и детские сады после локальной вспышки заражения коронавирусом на одном из местных предприятий. Школы закрыты до начала летних каникул 29 июня.

В северной Греции жители общины Ехинос в Ксанти подвергнуты строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и четыре смерти.

Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев выявления коронавируса: 112. Из них 35 случаев пришлись на Шуменский район из-за халатности местного фельдшера. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Болгарии достигло 3453.

В Словении власти рассматривают возможность ужесточения карантина на фоне ухудшения эпидемической ситуации в соседних странах, заявил министр здравоохранения.

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