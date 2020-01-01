Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Европе местами ужесточают карантин

Комментариев: 0
Принимаемые меры по ужесточению ограничений пока не выходят за рамки отдельных регионов в странах ЕС.
Европейцы продолжают страдать от карантинных ограничений
Европейцы продолжают страдать от карантинных ограничений
 
Ухудшение ситуации с распространением коронавируса привело к ужесточению карантинных мер в ряде европейских стран. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Euractiv.
 
 
В немецком округе Гютерсло (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) власти закрыли школы и детские сады после локальной вспышки заражения коронавирусом на одном из местных предприятий. Школы закрыты до начала летних каникул 29 июня.
 
В северной Греции жители общины Ехинос в Ксанти подвергнуты строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и четыре смерти.
 
Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев выявления коронавируса: 112.  Из них 35 случаев пришлись на Шуменский район из-за халатности местного фельдшера. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Болгарии достигло 3453.
 
В Словении власти рассматривают возможность ужесточения карантина на фоне  ухудшения эпидемической ситуации в соседних странах, заявил министр здравоохранения.
 
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тыс. случаев в сутки в среднем по европейскому региону. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, эпидемия, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь