Предвыборная акция в Беларуси собрала пятикилометровую очередь

Люди митинговали около семи часов, выстроив живую цепь более чем из тысячи протестующих.

Многие люди ушли с митинга после полуночи. tut.by

В Беларуси подготовка к выборам президента ознаменовалась протестами. Так, по всей стране митинговали поддерживающие альтернативных к политике Александра Лукашенко кандидатов на место президента. Пожалуй, самый продолжительный пикет состоялся в четверг, 18 июня, передает TUT.BY.

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Так, в Минске устроили акцию протеста активисты, сочувствующие претендентам на пост главы государства. Они собирали подписи у Белорусской филармонии.

При этом, чтобы оставить голос в поддержку своего фаворита, люди выстроились в огромную тянучку. Живая очередь, состоящая более чем из тысячи человек, растянулась почти на пять километров.

Участников акции приветствовали проезжающие мимо автомобилисты. Некоторые участки проезжей части пришлось перекрыть сотрудникам ГАИ.

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Митинг продолжался почти семь часов. Многие разошлись по домам только после полуночи. Люди оставались на месте даже после того, как начался дождь.При этом местная полиция отмечает, что обошлось без происшествий.

Ранее мы рассказывали о том, что Лукашенко прислал Зеленскому дары и позвал к себе в Беларусь.

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