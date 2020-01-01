Какой праздник 19 июня 2020: забавные события, именины и приметы

День поцелуев и День мартини, День кота Гарфилда и День наблюдения за облаками. Об этих и других очень интересных праздниках и событиях – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день, 19 июня, может похвастаться необычными и забавными праздниками и событиями. Ну, например, сегодня профессиональный праздник алкоголиков и 191 год назад была основана полиция Лондона.

19 июня - 170-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 195 дней.

Какие праздники 19 июня

Праздник Пресвятого Сердца Иисуса. Отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение.

Всемирный день неспешной прогулки. Цель этого праздника - напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что нужно позволить себе иногда расслабляться и просто медленно прогуливаться, наслаждаясь ароматом роз. По одной из версий, этот праздник впервые стали отмечать в американском штате Мичиган в 1970-х.

Всемирный день неспешной прогулки. big-word.com

Всемирный день детского футбола. Праздник был учрежден для привлечения молодежи к спорту.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

День спиртоглотов. У алкоголиков, которых элегантно окрестили спиртоглотами, есть свой профессиональный праздник – и он сегодня.

День наблюдения за облаками

День наблюдения за облаками. starsinsider.com

Всемирный день серповидноклеточной анемии. Серповидноклеточная анемия - это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.

День поцелуев в Великобритании

День мартини в США

День кота Гарфилда в США. Гарфилд - американская комедия 2004 года по мотивам комиксов Джима Дэвиса. При бюджете 50 миллионов долларов картина заработала в прокате более 200 миллионов.

День кота Гарфилда. YouTube

День посадки деревьев в Парагвае

День Больше никогда в Уругвае

День труда в Тринидад и Тобаго

День эмансипации (День свободы) в США. Исторической предпосылкой для установления Дня эмансипации послужило освобождение афро-американского населения Техаса от рабства в 1862 году. И Техас стал первым штатом, который объявил данный июньский день государственным праздником с 1890 года.

Какие события произошли 19 июня

240 до н. э. - греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1739 - капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений.

1829 - сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

Полиция Лондона. Twitter

1846 - в Нью-Джерси (США) прошел первый в истории бейсбольный матч.

1862 - рабовладение запрещено на всей территории США.

1910 - В США правительство обязалось все пассажирские корабли снабдить радиооборудованием.

1974 - канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Кто родился 19 июня

1947 - Салман Рушди, английский писатель индийского происхождения, критик, публицист.

1962 - Пола Абдул, американская поп-певица, танцовщица, актриса, телеведущая.

1964 - Борис Джонсон, британский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании (с 2019).

Церковный праздник 19 июня

Сегодня День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Он был по своему происхождению египтянин. Еще в молодости он крестился и вел строгую жизнь, стараясь сохранить себя в спокойствии и духовной чистоте. Желая узнать ближе монашескую жизнь, он предпринял путешествие по святым местам, был в Иерусалиме, посетил преподобного Герасима в Иорданской пустыне, а также видел других пустынников. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении. Преподобный Виссарион Египетский мирно отошел ко Господу в глубокой старости.

Какой сегодня народный праздник

19 июня в народе отмечается Илларион Пропольник. Пропольником день прозвали потому, что именно с него люди массово начинали очищать землю от сорной травы.

Илларион Пропольник. Twitter

Приметы на Иллариона Пропольника

Ветер дует с востока – летний сезон будет дождливым.

Траву сорную полоть надобно было только тогда, когда месяц шел на убыль. Полоть на полную луну было бесполезно, даже на Лариона - сорняки скоро опять силу возьмут. Поэтому прополку откладывали на другое время, пока лунное светило не начинало убывать.

Именины

Сегодня именины празднуют: Виссарион, Георгий, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Ростислав, Софрон, Сусанна, Фекла, Фотий, Юлиана.

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