Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре

Комментариев: 0
Смертельный инцидент возле столичной станции метро Царицыно произошел в ходе пьяной ссоры.
Виновницу ЧП задержали
Виновницу ЧП задержали
voenpro.ru
 
В Москве в ночь на пятницу, 19 июня, возле станции метро Царицыно женщина ударила ножом двух мужчин, в результате чего они скончались. Об этом пишут Риа новости.
 
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве. Отмечается, что на момент совершения преступления она была в нетрезвом состоянии.
 
"Возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщила представитель московского главка СК России Юлия Иванова.
 
Выяснилось, чо пьяная женщина несколько раз ударила ножом своего сожителя, а затем - его знакомого. Один из них скончался на месте, другой умер в больнице.
 
"В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
 
Напомним, накануне на севере Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Среди жертв оказался и сам стрелок.
 
Еще сообщалось, что на Киевщине женщине зарезала своего мужа за то, что он распивал алкоголь.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, метро, полиция, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь