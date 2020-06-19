Женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре

Смертельный инцидент возле столичной станции метро Царицыно произошел в ходе пьяной ссоры.

В Москве в ночь на пятницу, 19 июня, возле станции метро Царицыно женщина ударила ножом двух мужчин, в результате чего они скончались. Об этом пишут Риа новости.

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве. Отмечается, что на момент совершения преступления она была в нетрезвом состоянии.

"Возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщила представитель московского главка СК России Юлия Иванова.

Выяснилось, чо пьяная женщина несколько раз ударила ножом своего сожителя, а затем - его знакомого. Один из них скончался на месте, другой умер в больнице.

"В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.

Напомним, накануне на севере Москвы произошла стрельба , в результате которой погибли четыре человека. Среди жертв оказался и сам стрелок.

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