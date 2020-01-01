Гражданина Украины обвинили в тайном вторжении в Крым
Пограничники задержали украинца на севере полуострова. Ему вменяют незаконное пересечение границы.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
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Стражи границы засекли нарушителя, когда тот через Сиваш пытался переправиться на территорию Крыма. При этом он, по информации российских спецлужб, незаконно обошел пункты пропуска.
При себе у путника была ID-карта гражданина Украины. Он рассказал пограничникам, что хотел добраться в Пермский край, чтобы навестить друзей.
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Подозреваемого в нарушении задержали на двое суток до выяснения обстоятельств.
Напомним, ранее мы писали, что Россия открывает новые ж/д маршруты в Крым.
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