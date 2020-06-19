Лукашенко объявил о срыве Майдана в Беларуси

Попытка оппозиции начать масштабные уличные протесты оказалась безуспешной, по словам белорусского лидера.

Власти Беларуси не допустили дестабилизации обстановки в стране, которую пытались организовать местные оппозиционеры при поддержке из-за рубежа. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по работе банковского сектора.

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану. Такая была цель", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что никому не позволит сломать страну. "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил он.

Как сообщалось, в Минске прошел протест против Лукашенко . Акция в поддержку задержанных оппонентов действующего президента прошла мирно, без столкновений с силами безопасности.

В то же время в интернете появилась петиция за освобождение кандидата в президенты Виктора Бабарико. Она была создана вечером 18 июня, после официального объявления о задержании Бабарико. За вечер и ночь она получила свыше 66 тыс. голосов в поддержку.

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