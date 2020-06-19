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Лукашенко объявил о срыве Майдана в Беларуси

Комментариев: 2
Попытка оппозиции начать масштабные уличные протесты оказалась безуспешной, по словам белорусского лидера.
Лукашенко обещает не дать сломать страну
Лукашенко обещает не дать сломать страну
скриншот видео
 
Власти Беларуси не допустили дестабилизации обстановки в стране, которую пытались организовать местные оппозиционеры при поддержке из-за рубежа. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по работе банковского сектора.
 
 
"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану. Такая была цель", - сказал он. 
 
Лукашенко также заявил, что никому не позволит сломать страну. "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил он.
 
Как сообщалось, в Минске прошел протест против Лукашенко. Акция в поддержку задержанных оппонентов действующего президента прошла мирно, без столкновений с силами безопасности.
 
В то же время в интернете появилась петиция за освобождение кандидата в президенты Виктора Бабарико. Она была создана вечером 18 июня, после официального объявления о задержании Бабарико. За вечер и ночь она получила свыше 66 тыс. голосов в поддержку.

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Теги: Оппозиция, Беларусь, Лукашенко, протесты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    19.06.2020, 14:52
Оценка:  0
Vixerunt
Белорусы отравите кто нибудь этого таракана; Если б бацька твоё правление приносило плоды и твои граждане жили в достатке, а так полу-нищая страна с нулевыми перспективами.
Lyonya-Space    19.06.2020, 14:06
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Дурик бацька, дурик...
Не учитывает обычный закон социологии: народ устаёт от однообразия, и политика с властью - не исключение!
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