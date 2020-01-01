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В Чехии скачок заболеваемости коронавирусом

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Предыдущие два месяца прирост суточной заражаемости в стране не превышал 100 человек, что дало основания для ослабления карантина.
По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом
По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом
Immigrant Today
 
Министерство здравоохранения Чехии по итогам 18 июня зафиксировало наибольший однодневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом с 21 апреля - 118. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило чешское издание Aktualne.
 
По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом, из них 7777 уже выздоровели. При этом 334 человека умерли в связи с наличием сопутствующих заболеваний.
 
Как сообщалось, в Чехии с 25 мая отменили большинство карантинных мер. Люди могут ходить по улице без масок, рестораны и бары открыты до 11 часов вечера, разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек.
 
Напомним, с 15 июня граждане Чехии снова получили возможность свободно путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после прибытия. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

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Теги: эпидемия, Чехия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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