В Чехии скачок заболеваемости коронавирусом

Предыдущие два месяца прирост суточной заражаемости в стране не превышал 100 человек, что дало основания для ослабления карантина.

По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом Immigrant Today

Министерство здравоохранения Чехии по итогам 18 июня зафиксировало наибольший однодневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом с 21 апреля - 118. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило чешское издание Aktualne.

По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом, из них 7777 уже выздоровели. При этом 334 человека умерли в связи с наличием сопутствующих заболеваний.

Как сообщалось, в Чехии с 25 мая отменили большинство карантинных мер . Люди могут ходить по улице без масок, рестораны и бары открыты до 11 часов вечера, разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек.

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