В Черное море вошел десантный корабль США

На борту Oak Hill находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

USS Oak Hill в третий раз посещает Черное море Korabli.eu

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) зашел вечером в четверг в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78. Об этом накануне сообщил Шестой флот США.

Указано, что на борту Oak Hill находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

Операции Oak Hill вместе с эсминцем USS Porter в Черном море предоставляют нам еще одну возможность для повышения безопасности на море и расширения взаимодействия с региональными партнерами, – сказал командир боевой амфибийной группы Батаан Лэнс Лешер.

Известно, что Oak Hill был введен в состав американского флота в июне 1996 года. Полное водоизмещение более 19 тысяч тонн, длина 186 метров, ширина 26, осадка 6,5 метров. Скорость – 25 узлов.

Этот корабль способен взять на борт 500 морских пехотинцев, которые могут десантироваться на берег при помощи 15 малых десантных судов на воздушной подушке. Кроме того, возможно размещение на борту двух танков Абрамс.

Это уже третий заход в Черное море этого корабля. Впервые он посещал этот регион в 1997 году и в 2018. В последний раз Oak Hill принимал участие в военных учениях Весенний шторм 2018 (Spring Storm 2018).

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