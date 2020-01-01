Умер звезда Властелина колец
Британский актер Иэн Холм скончался в одной из лондонских больниц в окружении близких в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента знаменитости.
Заболевание Холма было связано с болезнью Паркинсона.
"Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", - подчеркнул представитель актера.
Иэн Холм - обладатель кинопремии Bafta, театральной премии Тони и номинант на Оскар за роль в фильме Огненные колесницы. Однако прославился он ролью Бильбо Бэггинса в трилогиях Властелин колец и Хоббит.
Также Холм снимался в фильмах Чужой, Послезавтра, Пятый элемент.
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