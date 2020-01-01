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Умер звезда Властелина колец

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Актер, прославившийся ролью Бильбо Бэггинса во Властелине колец и Хоббите, скончался на 89 году жизни. У звезды была болезнь Паркинсона.
Холм звезда фильмов Чужой, Послезавтра, Пятый элемент
Холм звезда фильмов Чужой, Послезавтра, Пятый элемент
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Британский актер Иэн Холм скончался в одной из лондонских больниц в окружении близких в возрасте 88 лет,  сообщает The Guardian со ссылкой на агента знаменитости.

Заболевание Холма было связано с болезнью Паркинсона.

"Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", - подчеркнул представитель актера.

Иэн Холм - обладатель кинопремии Bafta, театральной премии Тони и номинант на Оскар за роль в фильме Огненные колесницы. Однако прославился он ролью Бильбо Бэггинса в трилогиях Властелин колец и Хоббит.

Также Холм снимался в фильмах Чужой, Послезавтра, Пятый элемент.

Как сообщалось ранее, в США умер сын Никиты Хрущева. С начала 1990-х годов Сергей Хрущев проживал в США, он был доктором технических наук, профессором.

Также Korrespondent.net писал, что умерла британская певица Вера Линн. Артистка, имевшая огромную популярность в годы Второй мировой войны, скончалась на 104 году жизни. 

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Теги: смерть, актер, умер, Властелин колец, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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