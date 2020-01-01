Умер звезда Властелина колец

Актер, прославившийся ролью Бильбо Бэггинса во Властелине колец и Хоббите, скончался на 89 году жизни. У звезды была болезнь Паркинсона.

Британский актер Иэн Холм скончался в одной из лондонских больниц в окружении близких в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента знаменитости.

Заболевание Холма было связано с болезнью Паркинсона.

"Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", - подчеркнул представитель актера.

Иэн Холм - обладатель кинопремии Bafta, театральной премии Тони и номинант на Оскар за роль в фильме Огненные колесницы. Однако прославился он ролью Бильбо Бэггинса в трилогиях Властелин колец и Хоббит.

Также Холм снимался в фильмах Чужой, Послезавтра, Пятый элемент.

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