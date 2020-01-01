В ЕС согласовали продление санкций против РФ - СМИ

Действия текущих экономических ограничительных мер истекает 31 июля. Санкции продлены из-за нереализации минских соглашений.

Экономические санкции против РФ продлят еще на полгода Getty Images

В ходе онлайн-саммита глав государств и правительств Евросоюза в пятницу, 19 июня, приняли решение о продлении на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Лидеры согласились продлить санкции еще на шесть месяцев", - сказал он.

Отмечается, что решение приняли после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений.

"Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции", - пояснил он.

Как заявила Меркель, ход реализации минских соглашений не позволяет отменить санкции против России.

Накануне стало известно, что Совет ЕС утвердил продление еще на один год санкций против РФ, введенных после аннексии Крыма.

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