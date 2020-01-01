В США снесли памятник Джорджу Вашингтону

В последнее время по всей стране участники протестов сносят статуи бывших президентов, которых они считают рабовладельцами.

В городе Портленд, США, протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. Видео произошедшего опубликовано в YouTube.

Отмечается, что сначала малочисленная группа митингующих набросила на монумент флаг США и подожгла его.

Когда же участников протеста стало больше, они повалили статую Вашингтона и расписали ее, нанеся, в частности, надпись "1619" - год, когда на территорию Америки прибыли первые рабы.

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