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В США снесли памятник Джорджу Вашингтону

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В последнее время по всей стране участники протестов сносят статуи бывших президентов, которых они считают рабовладельцами.

В городе Портленд, США, протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. Видео произошедшего опубликовано в YouTube.

Отмечается, что сначала малочисленная группа митингующих набросила на монумент флаг США и подожгла его.

Когда же участников протеста стало больше, они повалили статую Вашингтона и расписали ее, нанеся, в частности, надпись "1619" - год, когда на территорию Америки прибыли первые рабы.

 

 
Также Корреспондент писал, что во Франции облили краской бюст де Голля.
 

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Теги: США, беспорядки, протесты, видео, вандализм, памятник, Джордж Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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