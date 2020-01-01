Грозы и ливни: какой будет погода 20 июня

Синоптики озвучили неблагоприятный прогноз.

В субботу, 20 июня, в Украине ожидается дождливый день. На протяжении дня во всех регионах будет облачно. Вероятны грозы.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На западе страны 20 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +25 градусов. Ночью ожидается до +16 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий и слишком солнечный день. На улице +27…+32, а ночью - до +19.

Южным регионам будет жарко, но облачно. Синоптики обещают даже грозы. Температура воздуха от +24…+28 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +27…+30 градусов, а ночью - до +19 градусов. Вероятны грозы.

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +26…+30 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +19 градусов.

В Киеве 20 июня воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +20 градусов.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. В отдельных регионах вероятны бури.

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