ЕС призвал Беларусь освободить задержанного Бабарико

Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами, считают в ЕС.

Евросоюз отреагировал на задержание Виктора Бабарико и его сына telegraf.com.ua

Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендующего на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, обнародованном в пятницу, 19 июня.

"Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в контексте предстоящих президентских выборов в Беларуси 9 августа Евросоюз настоятельно призывает Минск обеспечить их конкурентное и свободное проведение.

"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", – отмечается в заявлении.

В ЕС считают, белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами.

"Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов. Сообщения о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста, вызывают крайнюю тревогу", – подчеркивают авторы заявления.

Напомним, 18 июня Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что его и сына задержали для допроса по делу о противоправной деятельности.

В тот же день вечером в Минске прошла акция протеста против действующего президента Александра Лукашенко и в поддержку задержанных.

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