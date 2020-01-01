COVID-19 был в Италии раньше, чем предполагалось - ученые

Исследование показало, что коронавирус появился в Италии на два месяца раньше, чем в стране выявили первый случай.

Коронавирус в Италии был за два месяца до обнаружения первого случая

В северной Италии коронавирус появился еще в декабре - на два месяца ранее выявления первого случая. Об этом свидетельствуют результаты исследования сточных вод, проведенного национальным Институтом здравоохранения, передает The Local в пятницу, 19 июня.

Генетические следы Sars-Cov-2 были обнаружены в образцах сточных вод, собранных в Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе. При этом первый известный местный случай в Италии был обнаружен в середине февраля.

Ученые пишут, что такие результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии", а также "подтверждают уже собранные международные данные" о том, что канализационные пробы служат инструментом раннего обнаружения.

Эксперты по качеству воды исследовали 40 проб сточных вод, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года. Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя разными методами, показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

В то же время образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.

Напомним, что ранее в Италии сняли большинство ограничений карантина. Обязательным остается соблюдение безопасной дистанции в один метр и ношение маски в закрытых помещениях. Тем не менее, после ослаблений карантина произошел всплеск коронавируса.

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