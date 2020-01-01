"Столкнуть лбами не получится": Лукашенко высказался об отношениях с РФ

На встрече сторон в пятницу, 19 июня, страны должны подписать соглашение о взаимном признании виз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что проблемы в отношении двух стран не катастрофические и решаемы. Об этом в пятницу, 19 июня, пишет ТАСС.

Также Лукашенко отметил, что у него "состоялся открытый, добрый разговор" наканнуе с президентом РФ Вадимиром Путиным.

"Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит - ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда", - отметил белорусский лидер.

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что "искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед". Белорусский лидер с ним согласился.

"Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия, она обострила многие проблемы, и на международном уровне, вы это лучше меня чувствуете и понимаете, у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в конституцию, а у нас - президентские выборы", - заявил Лукашенко.

При этом он заметил, что поэтому у России и Белоруссии "как у братьев все идет параллельно".

Поэтому если "кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится", заявил Лукашенко.

По словам Лаврова, его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы.

"Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях", - отметил глава МИД.

Он добавил, что с согласия двух президентов 19 июня подпишут межправительственное соглашение о взаимном признании виз.

Это положительно скажется на представителях бизнеса, дипломатах, одновременно аккредитованных в Москве и Минске, гражданах третьих стран, которые посещают РФ и Беларусь.

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