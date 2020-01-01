ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии

Поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель.

Мир вступил в новую и очень опасную фазу пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в пятницу, 19 июня.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", – сообщил Гебрейесус.

По его словам, половина всех новых случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку. Но большое число инфицированных выявляют и в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", – предупредил глава ВОЗ.

Он отметил, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.

"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", – подчеркнул Гебрейесус.

Накануне ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тыс. случаев в сутки в среднем по европейскому региону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet