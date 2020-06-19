В Ираке пять человек погибли в результате авиаудара Турции

Турция начала на севере Ирака операцию Pence – Kartal. Турецкий спецназ действует в регионе Хафтанин при активной поддержке с воздуха и под прикрытием артиллерии.

По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате авиаударов Турции по северным районам Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в пятницу, 19 июня.

Указано, что бомбардировке подверглись северные районы провинции Дахук, которая входит в состав Иракского Курдистана.

Ранее на этой неделе Турция начала на севере Ирака операцию Pence – Kartal. Был уничтожен 81 объект РПК, в том числе укрытия и тайники. Турецкий спецназ действует в регионе Хафтанин при активной поддержке с воздуха и под прикрытием артиллерии. МИД Ирака дважды вызывал посла Турции для вручения нот протеста.

Напомним, в мае Турция также проводила операцию против курдов в Ираке. Тогда после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов к операции присоединились воздушно-десантные бригады. Также были задействованы ударные вертолеты Т-129 АТАК.

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