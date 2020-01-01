Губаревич снялся с президентских выборов в Беларуси

Политик заявил, что изначально не планировал собрать 100 тысяч подписей за свое выдвижение, а хотел использовать легальную возможность проводить пикеты.

Лидер движения За свободу снялся с выборов президента Беларуси pyx.by

Лидер движения За Свободу Юрий Губаревич заявил о своем снятии с президентских выборов Беларуси, передает tut.by в пятницу, 19 июня.

"Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего", - сказал Губаревич.

Как пояснил политик, его решение было предсказуемым, поскольку он изначально не планировал собрать 100 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты, а собирался использовать легальную возможность проводить пикеты в Минске.

"С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности", - добавил Губаревич.

Ранее сегодня стало известно, что Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе.

Напомним, что ранее в Беларуси выдвинули обвинения претенденту на пост президента. Виктор Бабарико якобы предпринимал попытки воздействия на свидетелей и пытался скрыть улики преступления.

Также сообщалось, что ЕС призвал Беларусь освободить задержанного Бабарико. Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами, считают в ЕС.

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