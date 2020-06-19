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В Беларуси снова начались протесты

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В городах по всей стране протестующие сформировали "цепь солидарности", чтобы поддержать задержанных ранее политиков и активистов.

В Беларуси снова вспыхнули протесты в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщают Радио Свобода в пятницу, 19 июня.

В частности, протестующие сформировали "цепь солидарности" в разных городах Беларуси - в Минске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

В столице ОМОН уже начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты. Белорусская полиция также задержала несколько журналистов.

Напомним, что ранее в Минске прошел протест против Лукашенко. Акция в поддержку задержанных оппонентов действующего президента прошла мирно, без столкновений с силами безопасности.

Также сообщалось, что Лукашенко объявил о срыве Майдана в Беларуси. Попытка оппозиции начать масштабные уличные протесты оказалась безуспешной, по словам белорусского лидера.

"Майдан сорван". Выборы не по плану Лукашенко

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Теги: Выборы, Беларусь, протесты, протест, акции протеста, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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