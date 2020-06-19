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США приостановят выдачу нескольких типов виз - СМИ

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Американская администрация объясняет такой шаг значительным ростом безработицы в стране из-за пандемии коронавируса.
В США намерены приостановить выдачу нескольких типов виз
В США намерены приостановить выдачу нескольких типов виз
 
Белый дом в течение нескольких дней объявит о приостановке выдачи нескольких типов виз, позволяющих иностранцам работать в стране. Об этом 19 июня сообщила газета The New York Times.
 
Как сообщили источники издания, президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий исполнительный указ.
 
В результате нововведений американским компаниям будет сложнее принимать на работу граждан других стран, в том числе программистов и иных специалистов, даже если они являются выпускниками вузов США.
 
Мера может коснуться и сезонных рабочих.
 
По данным газеты, американская администрация объясняет такой шаг значительным ростом безработицы в США в свете пандемии коронавируса.
 
Также в публикации NYT указано, что власти США, вероятно, приостановят или ограничат ряд программ, предполагающих проведение культурных обменов с другими странами. Ограничения, о которых идет речь, будут действовать и в 2021 году.
 
Напомним, в конце февраля американские власти ужесточили выдачу грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.
 
А в январе Вашингтон решил искоренить "родильный туризм", когда беременные приезжают на роды в США, чтобы новорожденный автоматически получил американское гражданство.

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Теги: США, Визы, Белый Дом, виза, ограничение
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Источник: korrespondent.net

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