США приостановят выдачу нескольких типов виз - СМИ

Американская администрация объясняет такой шаг значительным ростом безработицы в стране из-за пандемии коронавируса.

Белый дом в течение нескольких дней объявит о приостановке выдачи нескольких типов виз, позволяющих иностранцам работать в стране. Об этом 19 июня сообщила газета The New York Times

Как сообщили источники издания, президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий исполнительный указ.

В результате нововведений американским компаниям будет сложнее принимать на работу граждан других стран, в том числе программистов и иных специалистов, даже если они являются выпускниками вузов США.

Мера может коснуться и сезонных рабочих.

По данным газеты, американская администрация объясняет такой шаг значительным ростом безработицы в США в свете пандемии коронавируса.

Также в публикации NYT указано, что власти США, вероятно, приостановят или ограничат ряд программ, предполагающих проведение культурных обменов с другими странами. Ограничения, о которых идет речь, будут действовать и в 2021 году.

Напомним, в конце февраля американские власти ужесточили выдачу грин-карт иностранцам , которые рассчитывают на получение государственного пособия.

А в январе Вашингтон решил искоренить "родильный туризм" , когда беременные приезжают на роды в США, чтобы новорожденный автоматически получил американское гражданство.

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