В Бразилии более 1 млн зараженных COVID-19

В пятницу в стране зафиксировали новый суточный антирекорд инфицирования - коронавирус выявили у 54,7 тысячи человек.

В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 19 июня, данные официальной статистики.

По данным обновленной сводки, за минувшие сутки зарегистрировали 54 771 случай инфицирования, что значительно превышает антирекорд 16 июня, когда за сутки было выявлено 34 918 человек с COVID-19

Общее число зараженных достигло 1 032 913.

Количество смертей в результате заражения возросло на 1 206 и с начала эпидемии составило 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.