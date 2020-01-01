США не планируют возобновлять сообщение с Европой

Ограничения на поездки в ЕС сыграли важную роль в спасении американских жизней на фоне распространения коронавируса, заявили в Белом доме.

Власти CША не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС

Президент США Дональд Трамп пока не намерен отменять запрет на пассажирское сообщение со странами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга в пятницу, 19 июня.

"Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти три миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней" - отметила Макинани.

Она также подчеркнула, что Трамп "постоянно следит за данными, и сейчас нет планов отмены ограничений".

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