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США не планируют возобновлять сообщение с Европой

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Ограничения на поездки в ЕС сыграли важную роль в спасении американских жизней на фоне распространения коронавируса, заявили в Белом доме.
Власти CША не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
Власти CША не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
 
Президент США Дональд Трамп пока не намерен отменять запрет на пассажирское сообщение со странами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга в пятницу, 19 июня.
 
"Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти три миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней" - отметила Макинани.
 
Она также подчеркнула, что Трамп "постоянно следит за данными, и сейчас нет планов отмены ограничений".
 
Напомним, 12 марта Трамп запретил въезд в США из всех стран Европы, кроме Великобритании.
 
В ЕС раскритиковали такое решение Белого дома, отметив, что кризис, вызванный коронавирусом, требует сотрудничества, а не односторонних действий.

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Теги: США, авиаперелет, Трамп, Дональд Трамп, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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