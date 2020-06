В Белом доме объяснили, почему Трамп работал с Болтоном

В американской администрации рассказали, почему президент в свое время нанял Джона Болтона, несмотря на то, что считает его неэффективным.

Президент США Дональд Трамп нанял Джона Болтона на пост советника по вопросам национальной безопасности, так как хотел иметь в команде людей с различными точками зрения. Об этом заявила на брифинге 19 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президент Трамп принимает решения о найме сотрудников, основываясь на том, что ему в команде нужны люди с противоположными взглядами", - указала Макинани.

По ее словам, о назначении Болтона Трамп сказал: "Мне нравится, когда есть человек с сильно отличающимся от моего мнением". Как подчеркнула пресс-секретарь, американский лидер придерживается модели "создания команды соперников".

Как сообщал Корреспондент.net, 16 июня Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти вменяют бывшему советнику нарушение обязательств о неразглашении секретной информации

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

Трамп назначил Болтона советником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев уволил его.

