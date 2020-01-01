В США решили не унижать эскимосов и отказались от названия эскимо

В компании Dreyer's, которая выпускает мороженое, заявили, что привержены делу расового равноправия.

Американская компания Dreyer's решила сменить название фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов. Об этом 19 июня сообщила газета The Wall Street Journal

Как отметила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес, компания "привержена делу достижения расового равноправия и считает данный термин уничижительным", имея в виду сладкий десерт Eskimo Pie, представляющий собой слой мороженого, заключенный с двух сторон в корж и политый шоколадом.

По информации издания, данный товар был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером.

Они запатентовали изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было куплено Dreyer's в 2007 году.

Эскимосы - группа коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке - глухой одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.Эскимосы - группа коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Бренд Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов Напомним, из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойла стриминговый сервис HBO Max временно удалил картину Унесенные ветром 1939 года из каталога фильмов для просмотра. Позднее экранизацию одноименного романа Маргарит Митчелл вернули в каталог с пометкой о необходимости учитывать исторический контекст.