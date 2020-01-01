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КНДР готовится к "агитационной войне" с Югом

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Пропагандистские материалы будут распространять студенты северокорейских университетов.
Пхеньян готовится к агитационной кампании против Сеула
Пхеньян готовится к агитационной кампании против Сеула

В КНДР начали печатать пропагандистские листовки, которые будут распространять в Южной Корее на фоне ухудшения отношений двух стран. Об этом 20 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Издательские учреждения печатают листовки, которые нанесут беспорядочные удары по южнокорейским властям... Разозленные люди по всей стране активно готовятся к массовому распространению листовок, чтобы осыпать ими тех в Южной Корее, кто лишен даже элементарной морали", - подчеркивается в публикации. 

В агентстве указали, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

"За грехами следует расплата", - добавили в КНДР.

Также отмечается, что Сеул утратил "элементарную мораль" и получит соразмерное возмездие.

Напомним, из-за пропагандистскихе листовок, которые забросили южнокорейские активисты, КНДР объявила о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам.

Во вторник, 16 июня, Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, а 17 июня генштаб КНДР объявил о планах разместить в демилитаризованной зоне военных и восстановить свернутые ранее посты охраны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы.
 
Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на Пхеньяне, однако планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, агитация, КНДР, листовки
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Источник: korrespondent.net

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