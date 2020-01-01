КНДР готовится к "агитационной войне" с Югом

Пропагандистские материалы будут распространять студенты северокорейских университетов.

В КНДР начали печатать пропагандистские листовки, которые будут распространять в Южной Корее на фоне ухудшения отношений двух стран. Об этом 20 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Издательские учреждения печатают листовки, которые нанесут беспорядочные удары по южнокорейским властям... Разозленные люди по всей стране активно готовятся к массовому распространению листовок, чтобы осыпать ими тех в Южной Корее, кто лишен даже элементарной морали", - подчеркивается в публикации.

В агентстве указали, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

"За грехами следует расплата", - добавили в КНДР.

Также отмечается, что Сеул утратил "элементарную мораль" и получит соразмерное возмездие.

Напомним, из-за пропагандистскихе листовок, которые забросили южнокорейские активисты, КНДР объявила о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам.

Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на Пхеньяне, однако планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.

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