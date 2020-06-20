США отклонили запрос китайских авиакомпаний

Вашингтон отказал четырем китайским авиакомпаниям в дополнительных еженедельных рейсах.

США отклонили запросы четрыех китайских авиакомпаний о дополнительных еженедельных рейсах между странами. Об этом говорится в заявлении американского Министерства транспорта, распространенном 19 июня.

Отмечается, что Минтранс США издал распоряжение, в котором были отклонены будущие графики, поданные китайскими перевозчиками за последние несколько недель в соответствии с указом от 22 мая.

"Нынешнее распоряжение направлено на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиаперевозчиками, объявленного министерством ранее на этой неделе", - подчеркивается в заявлении.

В ведомстве указали, что приказ "является исключительно процедурным решением и его нельзя рассматривать как эскалацию" с американской стороны. Он направлен на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями.

Министерство готово пересмотреть свое решение, если китайские авиационные власти увеличат количество авиарейсов для компаний США.

Ранее Вашингтон пригрозил ввести запрет для китайских авиакомпаний на осуществление коммерческих пассажирских перевозок между США и Китаем.

Решение стало ответом на отказ Пекина позволить американским авиакомпаниям, которые сократили число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса, вернуться к прежнему режиму работы с 1 июня.



Впоследствии Китай смягчил ограничения и разрешил американским авиакомпаниям выполнять четыре пассажирских рейса между странами в неделю. После этого Минтранс США принял аналогичное решение в отношении авиакомпаний из Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet