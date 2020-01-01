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Трамп испытывает неприязнь к Макрону - Болтон

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Американский лидер считает своими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона. Лидер Франции, по словам бывшего советника президента США, в это число не входит.
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
 
Президент США Дональд Трамп не ценит французского лидера Эммануэля Макрона считая, что он портит все, к чему прикасается. Об этом 19 июня написала газета The Guardian со ссылкой на книгу бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона.
 
"Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то время как все, к чему прикасается Эммануэль Макрон, "превращается в дерьмо", - приводит издание слова Болтона.
 
Напомним, книга Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть опубликована на следующей неделе.
 
Минюст США пытается остановить ее выход вменяя автору нарушение обязательств о неразглашении секретной информации.
 
Накануне судебного слушания ряд СМИ опубликовал выдержки из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
 

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Теги: США, книга, Франция, дружба, Трамп, Болтон, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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